Возрастное ограничение 18+
В ГД внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет.
Проект закона предусматривает переходный период до 2026 года.
«Решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих
на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее - граждане, не пребывающие в
запасе). При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте:
от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);
от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);
от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года)», — говорится в тексте законопроекта.
Также уточняется, что граждане, которым были предоставлены отсрочки от призыва до вступления в силу этого ФЗ (в случае его принятия), «пользуются отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их основании». ФЗ (в случае принятия) вступает в силу 1 января 2024 года.
Авторы законопроекта — депутаты А.В.Картаполов, А.Л.Красов, Ю.Н.Швыткин.
Напомним, 21 декабря прошлого года глава Минобороны РФ Шойгу предложил поэтапно изменить возраст призыва на срочную службу.
Проект закона предусматривает переходный период до 2026 года.
«Решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих
на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее - граждане, не пребывающие в
запасе). При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте:
от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года);
от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года);
от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года)», — говорится в тексте законопроекта.
Также уточняется, что граждане, которым были предоставлены отсрочки от призыва до вступления в силу этого ФЗ (в случае его принятия), «пользуются отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их основании». ФЗ (в случае принятия) вступает в силу 1 января 2024 года.
Авторы законопроекта — депутаты А.В.Картаполов, А.Л.Красов, Ю.Н.Швыткин.
Напомним, 21 декабря прошлого года глава Минобороны РФ Шойгу предложил поэтапно изменить возраст призыва на срочную службу.
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