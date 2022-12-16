Шойгу предложил повысить максимальный призывной возраст в России с 27 до 30 лет

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Глава Минобороны РФ Шойгу предложил поэтапно изменить возраст призыва на срочную службу.Он предложил повысить максимальный призывной возраст в России с 27 до 30 лет, нижнюю границу призыва – повысить с 18 до 21 года.Об этом он заявил на расширенной коллегии министерства с участием президента Путина.