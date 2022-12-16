Возрастное ограничение 18+
Шойгу предложил повысить максимальный призывной возраст в России с 27 до 30 лет
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Минобороны РФ Шойгу предложил поэтапно изменить возраст призыва на срочную службу.
Он предложил повысить максимальный призывной возраст в России с 27 до 30 лет, нижнюю границу призыва – повысить с 18 до 21 года.
Об этом он заявил на расширенной коллегии министерства с участием президента Путина.
Он предложил повысить максимальный призывной возраст в России с 27 до 30 лет, нижнюю границу призыва – повысить с 18 до 21 года.
Об этом он заявил на расширенной коллегии министерства с участием президента Путина.
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