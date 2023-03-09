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Власти Воронежа объяснили «громкие звуки» в городе работой авиации
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В правительстве Воронежской области прокомментировали сообщения местных жителей о грохоте, который днем в понедельник был слышен в разных районах города.
«В связи с появившимися сегодня в сети сообщениями о громком звуке, который слышали жители Воронежа, правительство региона сообщает следующее. Никаких нештатных ситуаций в городе на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной. Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на сверхзвук при выполнении плановых задач», — сообщается в официальном телеграм-канале регионального правительства.
«В связи с появившимися сегодня в сети сообщениями о громком звуке, который слышали жители Воронежа, правительство региона сообщает следующее. Никаких нештатных ситуаций в городе на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной. Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на сверхзвук при выполнении плановых задач», — сообщается в официальном телеграм-канале регионального правительства.
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