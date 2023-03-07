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Число заболевших корью в Армении увеличилось до 50
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Армении до 50-ти выросло число заболевших корью.
«По состоянию на 10:00 13 марта число лабораторно подтвержденных случаев кори в Республике Армения достигло 50. Из них 3 госпитализированы, 19 не госпитализированы, 28 выписаны», — сообщили в минздраве Армении.
Большинство среди заболевших — дети (34 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 16 лет). Остальные — взрослые от 21 до 64 лет.
44 заболевших не были привиты против кори, сообщили в ведомстве.
Состояние госпитализированных оценивается как среднетяжелое, один человек в тяжелом состоянии.
О вспышке кори в стране стало известно на прошлой неделе.
«По состоянию на 10:00 13 марта число лабораторно подтвержденных случаев кори в Республике Армения достигло 50. Из них 3 госпитализированы, 19 не госпитализированы, 28 выписаны», — сообщили в минздраве Армении.
Большинство среди заболевших — дети (34 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 16 лет). Остальные — взрослые от 21 до 64 лет.
44 заболевших не были привиты против кори, сообщили в ведомстве.
Состояние госпитализированных оценивается как среднетяжелое, один человек в тяжелом состоянии.
О вспышке кори в стране стало известно на прошлой неделе.
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