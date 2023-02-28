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В Армении число заболевших корью выросло до 29
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Армении вспышка заболеваемости корью.
В понедельник в министерстве здравоохранения Армении сообщали о 20 случаях заболевания. «Из 20 лабораторно подтвержденных случаев кори 15 детей, 5 взрослых. Состояние всех среднетяжелое, они находятся под наблюдением, лечение организовано в соответствии с международными рекомендациями, утвержденными ВОЗ», — сообщили в министерстве.
По данным ведомства, после регистрации первого случая кори были начаты мероприятия по раннему выявлению болезни, была установлена цепочка контактных лиц. «Принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания и организации лечения. В настоящее время нет необходимости применять ограничения», — ранее заявили в ведомстве.
Sputnik Армения со ссылкой на Минздрав пишет, что на данный момент число заболевших увеличилось до 29. Семь человек уже выписаны из больниц.
В понедельник в министерстве здравоохранения Армении сообщали о 20 случаях заболевания. «Из 20 лабораторно подтвержденных случаев кори 15 детей, 5 взрослых. Состояние всех среднетяжелое, они находятся под наблюдением, лечение организовано в соответствии с международными рекомендациями, утвержденными ВОЗ», — сообщили в министерстве.
По данным ведомства, после регистрации первого случая кори были начаты мероприятия по раннему выявлению болезни, была установлена цепочка контактных лиц. «Принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания и организации лечения. В настоящее время нет необходимости применять ограничения», — ранее заявили в ведомстве.
Sputnik Армения со ссылкой на Минздрав пишет, что на данный момент число заболевших увеличилось до 29. Семь человек уже выписаны из больниц.
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