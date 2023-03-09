В Армении автобус со школьниками упал в ущелье

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В Армении автобус, перевозивший школьников, упал в реку в небольшом ущелье. По информации МВД Армении, 21 человек пострадал.В СМИ также сообщается об одном погибшем, официального подтверждения этих данных нет.По предварительным данным, автобус с учителями и учениками съехал с проезжей части трассы Капан-Араджадзор, сообщает Sputnik Армения.Позже в полиции сообщили, что в ДТП погибла женщина. Пострадали, по уточненной информации, 23 человека.