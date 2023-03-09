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В Армении автобус со школьниками упал в ущелье
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Армении автобус, перевозивший школьников, упал в реку в небольшом ущелье. По информации МВД Армении, 21 человек пострадал.
В СМИ также сообщается об одном погибшем, официального подтверждения этих данных нет.
По предварительным данным, автобус с учителями и учениками съехал с проезжей части трассы Капан-Араджадзор, сообщает Sputnik Армения.
Обновлено. Позже в полиции сообщили, что в ДТП погибла женщина. Пострадали, по уточненной информации, 23 человека.
В СМИ также сообщается об одном погибшем, официального подтверждения этих данных нет.
По предварительным данным, автобус с учителями и учениками съехал с проезжей части трассы Капан-Араджадзор, сообщает Sputnik Армения.
Обновлено. Позже в полиции сообщили, что в ДТП погибла женщина. Пострадали, по уточненной информации, 23 человека.
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