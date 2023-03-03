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Мужчина, устроивший стрельбу в жилом доме в Нижневартовске, арестован на 2 месяца
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Мужчину, который устроил стрельбу в многоэтажке в Нижневартовске и удерживал в квартире своего маленького сына, суд арестовал на два месяца.
Об этом сообщили в пресс-службе Нижневартовского городского суда. «По ходатайству следователя Нижневартовский городской суд избрал Широкову В., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктами «г», «д» части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — говорится в сообщении.
Речь идет о Владимире Широкове. Ранее стало известно, что мужчина был сотрудником учреждения, подведомственного мэрии Нижневартовска. Недавно он уволился. После инцидента его также исключили из «Единой России».
Напомним, около 7 утра 9 марта в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее муж 1978 года рождения «находится в неадекватном состоянии, угрожает самоубийством и при этом заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает», сообщили в главке МВД. При попытке вскрыть дверь сотрудниками МЧС мужчина произвел выстрел с балкона в воздух (по другим данным — было несколько выстрелов). В ходе переговоров полицейским удалось уговорить его сдаться и освободить трехлетнего сына.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Об этом сообщили в пресс-службе Нижневартовского городского суда. «По ходатайству следователя Нижневартовский городской суд избрал Широкову В., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктами «г», «д» части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — говорится в сообщении.
Речь идет о Владимире Широкове. Ранее стало известно, что мужчина был сотрудником учреждения, подведомственного мэрии Нижневартовска. Недавно он уволился. После инцидента его также исключили из «Единой России».
Напомним, около 7 утра 9 марта в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее муж 1978 года рождения «находится в неадекватном состоянии, угрожает самоубийством и при этом заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает», сообщили в главке МВД. При попытке вскрыть дверь сотрудниками МЧС мужчина произвел выстрел с балкона в воздух (по другим данным — было несколько выстрелов). В ходе переговоров полицейским удалось уговорить его сдаться и освободить трехлетнего сына.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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