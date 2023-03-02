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МВД: стрелок из Нижневартовска задержан, его трехлетний сын освобожден
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Стрелок из Нижневартовска задержан, его сын освобожден, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«В ходе переговоров полицейским удалось уговорить злоумышленника сдаться и освободить своего трехлетнего сына. В настоящее время мужчина задержан, ребенку ничего не угрожает», — сообщили в полиции.
Около 7 утра 9 марта в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее муж 1978 года рождения «находится в неадекватном состоянии, угрожает самоубийством и при этом заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает», сообщили в главке. «При попытке вскрыть дверь сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух», — говорится в релизе. В мэрии города ранее сказали, что жильцы слышали «звуки выстрелов».
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
«В ходе переговоров полицейским удалось уговорить злоумышленника сдаться и освободить своего трехлетнего сына. В настоящее время мужчина задержан, ребенку ничего не угрожает», — сообщили в полиции.
Около 7 утра 9 марта в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее муж 1978 года рождения «находится в неадекватном состоянии, угрожает самоубийством и при этом заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает», сообщили в главке. «При попытке вскрыть дверь сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух», — говорится в релизе. В мэрии города ранее сказали, что жильцы слышали «звуки выстрелов».
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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