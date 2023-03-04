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В Японии в префектуре Фукусима произошел взрыв газа на заводе, есть пострадавшие
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В японском городе Нихоммацу (префектура Фукусима) произошел взрыв газа на заводе, пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал NHK. Информации о погибших нет.
По данным канала, взрыв произошел в 14.55 по местному времени. Сейчас на месте ЧП крупный пожар. Сообщается, что основная часть сотрудников была эвакуирована.
Завод производит кассетные баллоны, газовые зажигалки и т.п. Причины взрыва устанавливаются.
По данным канала, взрыв произошел в 14.55 по местному времени. Сейчас на месте ЧП крупный пожар. Сообщается, что основная часть сотрудников была эвакуирована.
Завод производит кассетные баллоны, газовые зажигалки и т.п. Причины взрыва устанавливаются.
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