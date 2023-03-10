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СК: мужчина, толкнувший подростка в метро в Москве, ранее обращался к психиатру
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Мужчина, который столкнул подростка под поезд в московском метро, по предварительной информации, ранее обращался к психиатру.
«Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью», — сообщили в столичном СУ СК. Сейчас следователи изучают документацию из медицинского учреждения, где мужчина проходил лечение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В четверг днем на станции «Киевская» мужчина толкнул 15-летнего подростка под приближающийся состав. К счастью, юноша остался жив, его здоровью ничего не угрожает, сообщили в СК.
Позже мужчина 1961 года рождения сознался в содеянном. По его словам, конфликта с подростком у него не было и сам он не понимает, почему так поступил.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство».
«Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью», — сообщили в столичном СУ СК. Сейчас следователи изучают документацию из медицинского учреждения, где мужчина проходил лечение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В четверг днем на станции «Киевская» мужчина толкнул 15-летнего подростка под приближающийся состав. К счастью, юноша остался жив, его здоровью ничего не угрожает, сообщили в СК.
Позже мужчина 1961 года рождения сознался в содеянном. По его словам, конфликта с подростком у него не было и сам он не понимает, почему так поступил.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство».
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