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В Гамбурге неизвестный устроил стрельбу у религиозного центра, есть погибшие
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Гамбурге неизвестный открыл стрельбу у центра организации «Свидетели Иеговы»* (запрещена в РФ), также известно, что недалеко от здания расположено полицейское управление.
По данным Hamburger Morgenpost, погибли по меньшей мере 6 человек, другие СМИ сообщают о семи погибших. Ранения получили 24 человека, семь из них в тяжелом состоянии.
Полиция оцепила территорию, жители получили сообщения на мобильные телефоны с просьбой не выходить на улицы.
По данным полиции, преступник мог совершить самоубийство, на месте ЧП было найдено тело предполагаемого стрелка. Сейчас полиция выясняет, были ли у него сообщники.
Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
* Признана в России экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена.
По данным Hamburger Morgenpost, погибли по меньшей мере 6 человек, другие СМИ сообщают о семи погибших. Ранения получили 24 человека, семь из них в тяжелом состоянии.
Полиция оцепила территорию, жители получили сообщения на мобильные телефоны с просьбой не выходить на улицы.
По данным полиции, преступник мог совершить самоубийство, на месте ЧП было найдено тело предполагаемого стрелка. Сейчас полиция выясняет, были ли у него сообщники.
Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
* Признана в России экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена.
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