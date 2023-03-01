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Имущество главреда РБК арестовано из-за невыплаченного штрафа
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Имущество главреда РБК Петра Канаева арестовано из-за невыплаченного изданием штрафа. Штраф был назначен за отсутствие «иноагентской» маркировки. Главред назвал арест имущества «необъяснимо чрезмерным».
Как сообщает РБК, судебные приставы наложили арест на квартиру и дачу главреда в Подмосковье по долгу в 5000 рублей.
«Причиной для ареста квартиры в 33 кв. метра и дачи в Ступинском районе в 117 квадратных метра на 8 сотках стала несвоевременная оплата наложенного на редакцию штрафа в 4 тыс рублей и пени в 1000 рублей», — сообщили в РБК, добавив, что «на момент публикации материала в реестр иностранных агентов были внесены более 550 физических и юридических лиц».
Ранее издание не указало в публикации, что одна из НКО «выполняет функции иностранного агента».
По словам Петра Канаева, он получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества сегодня утром через Госуслуги. «Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 рублей с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным», — цитирует Канаева РБК.
Как сообщает РБК, судебные приставы наложили арест на квартиру и дачу главреда в Подмосковье по долгу в 5000 рублей.
«Причиной для ареста квартиры в 33 кв. метра и дачи в Ступинском районе в 117 квадратных метра на 8 сотках стала несвоевременная оплата наложенного на редакцию штрафа в 4 тыс рублей и пени в 1000 рублей», — сообщили в РБК, добавив, что «на момент публикации материала в реестр иностранных агентов были внесены более 550 физических и юридических лиц».
Ранее издание не указало в публикации, что одна из НКО «выполняет функции иностранного агента».
По словам Петра Канаева, он получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества сегодня утром через Госуслуги. «Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 рублей с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным», — цитирует Канаева РБК.
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