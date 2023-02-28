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МЧС: в Чите после взрыва в жилом доме под завалами находятся люди
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
В Чите после взрыва в жилом доме под завалами находятся люди, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажом были услышаны человеческие голоса. Производятся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей», — сообщили в ведомстве.
При взрыве бытового газа в жилом доме в Чите на данный момент пострадали три человека, среди них ребенок.
«После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажом были услышаны человеческие голоса. Производятся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей», — сообщили в ведомстве.
При взрыве бытового газа в жилом доме в Чите на данный момент пострадали три человека, среди них ребенок.
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