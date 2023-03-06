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При взрыве газа в Чите пострадали три человека, в том числе ребенок
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
При взрыве бытового газа в жилом доме в Чите пострадали три человека, среди них ребенок.
Об этом сообщили власти региона. «На данный момент при взрыве газа в Антипихе пострадали три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу №1», — говорится в телеграм-канале правительства края. Ранее сообщалось, что 12 человек были эвакуированы.
В данный момент сотрудники МЧС расчищают двор дома на Боровой, идет подготовка к разбору разрушенных конструкций.
Ранее на место ЧП выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Взрыв произошел утром 9 марта, обрушились два этажа.
Об этом сообщили власти региона. «На данный момент при взрыве газа в Антипихе пострадали три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу №1», — говорится в телеграм-канале правительства края. Ранее сообщалось, что 12 человек были эвакуированы.
В данный момент сотрудники МЧС расчищают двор дома на Боровой, идет подготовка к разбору разрушенных конструкций.
Ранее на место ЧП выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Взрыв произошел утром 9 марта, обрушились два этажа.
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