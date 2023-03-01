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В Забайкалье в жилой пятиэтажке взорвался газ
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
В поселке Антипиха под Читой в жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.
Повреждены два этажа здания. О пострадавших не сообщается.
«Спасатели работают на месте взрыва бытового газа в Чите. Взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 8.50 (по московскому времени). По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 8 человек», — сообщили в МЧС РФ.
По данным регионального главка МЧС, «в подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей».
Для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники
Повреждены два этажа здания. О пострадавших не сообщается.
«Спасатели работают на месте взрыва бытового газа в Чите. Взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 8.50 (по московскому времени). По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 8 человек», — сообщили в МЧС РФ.
По данным регионального главка МЧС, «в подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей».
Для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники
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