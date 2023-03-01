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Губернатор Югры вылетела на место стрельбы в Нижневартовске
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск, сообщили в мэрии города.
«Также на борту — главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов», — сообщили в мэрии.
В пункте временного размещения для эвакуированных жильцов на данный момент находятся 16 человек, в том числе 2 ребенка, сообщили в администрации.
Ранее стало известно, что в Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает в квартире ребенка и стреляет с балкона.
«Также на борту — главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов», — сообщили в мэрии.
В пункте временного размещения для эвакуированных жильцов на данный момент находятся 16 человек, в том числе 2 ребенка, сообщили в администрации.
Ранее стало известно, что в Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает в квартире ребенка и стреляет с балкона.
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