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В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает в квартире ребенка

10.57 Четверг, 9 марта 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Нижневартовске вооруженный мужчина заперся в квартире с ребенком. При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь, мужчина выстрелил с балкона.

«Сегодня поступило сообщение от женщины о том, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. При этом он заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС (мужчина) произвел выстрел с балкона в воздух», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД (цитата по РИА Новости).

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции. По данным ТАСС, ребенок, которого отец удерживает в квартире, по предварительной информации, не ранен. Сотрудники силовых структур наблюдают за ним по установленной в квартире веб-камере, пишет агентство со ссылкой на детского омбудсмена по региону.

По информации телеграм-канала «ЧП Нижневартовск», на место приехал глава города. Людей из жилого дома эвакуировали. Ряд телеграм-каналов сообщили, что мужчина якобы требует связать его с главой СК РФ Бастрыкиным. Официального подтверждения этой информации нет.

В официальном телеграм-канале администрации Нижневартовска сообщили, что для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в школе. К месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса. Ближайшая территория к девятиэтажке на данный момент оцеплена полицейскими.

Также в мэрии сообщили, что жильцы слышали «звуки выстрелов» (ранее сообщалось об одном выстреле с балкона).

В мэрии опровергают информацию о работе стрелка в администрации. «В некоторых СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина является сотрудником администрации города. Данные сведения не соответствуют действительности», — утверждают в мэрии.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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