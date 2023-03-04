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Прокуратура: в Тюмени учитель лишала детей питания за плохое поведение
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Классный руководитель в тюменской школе № 56 лишала детей питания, чтобы «наказать за плохое поведение». Об этом после проведенной проверки сообщила региональная прокуратура.
«Установлено, что классный руководитель одного из 6 классов школы в течение двух дней 13 и 14 февраля текущего года не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение, что могло повлечь ухудшение состояния их здоровья», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений закона, после чего три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, кто именно — не уточняется. Также в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
В прокуратуре напомнили, что ученики имеют право на охрану жизни и здоровья, а школа обязана создавать для них безопасные условия.
«Установлено, что классный руководитель одного из 6 классов школы в течение двух дней 13 и 14 февраля текущего года не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение, что могло повлечь ухудшение состояния их здоровья», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений закона, после чего три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, кто именно — не уточняется. Также в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
В прокуратуре напомнили, что ученики имеют право на охрану жизни и здоровья, а школа обязана создавать для них безопасные условия.
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