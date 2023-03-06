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Во Владивостоке улицу залило кипятком, без тепла остались 30 тысяч жителей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Владивостоке крупная коммунальная авария. Утром во вторник произошел порыв на теплотрассе по ул. Ивановской, без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались около 30 тыс. жителей краевой столицы, сообщили в региональной прокуратуре.
«Авария привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети. Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ», — сообщили в ведомстве.
Во вторник утром в соцсетях появились кадры, на которых машины едут по залитым водой улицам в клубах пара, пешеходы были вынуждены перебираться вброд.
Позже в УМВД по Приморскому краю сообщили, что в районе аварии ограничено движение.
«Авария привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети. Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ», — сообщили в ведомстве.
Во вторник утром в соцсетях появились кадры, на которых машины едут по залитым водой улицам в клубах пара, пешеходы были вынуждены перебираться вброд.
Позже в УМВД по Приморскому краю сообщили, что в районе аварии ограничено движение.
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