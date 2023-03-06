В Воронежской области при аварийной посадке вертолёт повредил линию электропередач





написал в своём телеграм-канале Гусев. «В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолёт Ми-8. Спецслужбы работают на месте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Воронежской области вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку, в результате которой оказалась повреждения линия электропередач. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, работа ЛЭП, провода которой были повреждены, уже восстановлена. Он также добавил, что авария не угрожает жизни и здоровью местных жителей.В пресс-службе Западного военного округа «ТАСС» заявили, что аварийную посадку вертолёт совершил по техническим причинам.