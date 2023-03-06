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В Воронежской области при аварийной посадке вертолёт повредил линию электропередач

17.53 Понедельник, 6 марта 2023
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Воронежской области вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку, в результате которой оказалась повреждения линия электропередач. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолёт Ми-8. Спецслужбы работают на месте»,

написал в своём телеграм-канале Гусев.


По его данным, работа ЛЭП, провода которой были повреждены, уже восстановлена. Он также добавил, что авария не угрожает жизни и здоровью местных жителей.

В пресс-службе Западного военного округа «ТАСС» заявили, что аварийную посадку вертолёт совершил по техническим причинам.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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