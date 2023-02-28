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Суд отправил на 11 лет за решётку замминистра МВД по Башкирии за взятку квартирой
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 6 марта, Центральный районный суд Читы сегодня признал заместителя министра МВД по Башкирии Андрея Москвитина виновным в получении взятки квартирой и отправил его на 11 лет в колонию строгого режима, сообщили в управлении СКР по Забайкальскому краю.
Также виновным был признан его посредник бывший заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД по Забайкальскому краю Михаил Поливин. Ему назначили штраф в размере 2 миллионов рублей за посредничестве.
Установлено, что в 2013 году Москвитин, являясь начальником межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности УУР УМВД России по Забайкальскому краю, при посредничестве Поливина получил взятку от крупного предпринимателя в виде квартиры в центральном районе Читы. На тот момент её стоимость составляла около 2,1 миллиона рублей.
Также виновным был признан его посредник бывший заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД по Забайкальскому краю Михаил Поливин. Ему назначили штраф в размере 2 миллионов рублей за посредничестве.
Установлено, что в 2013 году Москвитин, являясь начальником межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности УУР УМВД России по Забайкальскому краю, при посредничестве Поливина получил взятку от крупного предпринимателя в виде квартиры в центральном районе Читы. На тот момент её стоимость составляла около 2,1 миллиона рублей.
«В ходе предварительного следствия и в суде оба подсудимых категорически отрицали свою причастность к инкрминируемым им преступлениям»,
– рассказали в СКР по Забайкальскому краю.
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