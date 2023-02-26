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В железнодорожной катастрофе в Греции обвинили начальника станции
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В минувшее воскресенье, 5 марта, в Греции 59-летнему начальнику железнодорожной станции предъявили обвинение в крушении поездов. Предполагается, что он мог направить на один путь поезда, следовавшие в противоположных направлениях.
Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Press. Обвиняемый уже дал показания и сейчас находится в тюрьме, где пробудет до заседания суда. По словам его адвоката, начальник станции признал свою вину.
Адвокат также заявил, что судьи должны установить несёт ли за произошедшее ответственность кто-то ещё, кроме начальника станции. Ранее греческие СМИ сообщали, что автоматизированная система сигнализации в районе крушения не функционировала, что сделало возможной ошибку начальника станции.
Напомним, что грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос около полуночи (200 км от Афин). После столкновения произошел пожар, с рельсов сошли три вагона. В результате погибли 57 человек.
Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Press. Обвиняемый уже дал показания и сейчас находится в тюрьме, где пробудет до заседания суда. По словам его адвоката, начальник станции признал свою вину.
Адвокат также заявил, что судьи должны установить несёт ли за произошедшее ответственность кто-то ещё, кроме начальника станции. Ранее греческие СМИ сообщали, что автоматизированная система сигнализации в районе крушения не функционировала, что сделало возможной ошибку начальника станции.
Напомним, что грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Темпи на станции Эвангелизмос около полуночи (200 км от Афин). После столкновения произошел пожар, с рельсов сошли три вагона. В результате погибли 57 человек.
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