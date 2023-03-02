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В России планируют заменить бумажные квитанции за ЖКУ на электронные
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает перейти с бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги на электронные аналоги. Это может затронуть всех граждан, за исключением пенсионеров, сообщают «Известия».
В обращении, которое РЭО направил в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сказано, что на печать квитанций тратится около 50 тонн бумаги.
Рост цены на бумагу повлёк за собой увеличение расходов управляющих компаний, сообщает гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Сейчас в Минстрое решают вопрос о внесении правок в законодательство РФ, которые помогут осуществить переход к электронным квитанциям за ЖКУ. А также вопрос о предоставлении бумажных квитанций по запросу от граждан.
В обращении, которое РЭО направил в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сказано, что на печать квитанций тратится около 50 тонн бумаги.
Рост цены на бумагу повлёк за собой увеличение расходов управляющих компаний, сообщает гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Сейчас в Минстрое решают вопрос о внесении правок в законодательство РФ, которые помогут осуществить переход к электронным квитанциям за ЖКУ. А также вопрос о предоставлении бумажных квитанций по запросу от граждан.
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