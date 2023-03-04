В аэропорту Мурманска пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в аэропорту Мурманска пассажирский самолёт при попытке взлёта выкатился за пределы взлётной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России Мурманской области.Инцидент произошёл в 08.08. В происшествии никто не пострадал. Самолёт повреждений тоже не получил. Однако аэропорт пришлось закрыть на полтора часа для проведения работ по эвакуации воздушного судна.Обстоятельства происшествия выясняются.