В Уфе машина скорой помощи застряла на заснеженной дороге





– сказал очевидец на видео «Вот так ЖЭУ Советского района чистят дороги. Просто застряла скорая помощь. И помогают простые жители этого района»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Уфе местным жителям пришлось откапывать машину скорой помощи, застрявшую на заснеженной дороге. Видео, на котором медик вместе с прохожим пытаются освободить автомобиль от снега, появилось в сети сегодня утром.Его опубликовал, предположительно, местный житель под постом главы республики Радия Хабирова в комментариях. По словам мужчины, машина застряла на улице Средняя Шелководная.