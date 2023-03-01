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В Уфе машина скорой помощи застряла на заснеженной дороге
Россия и мир
Скрин из видео: Дмитрий Лугачев
В Уфе местным жителям пришлось откапывать машину скорой помощи, застрявшую на заснеженной дороге. Видео, на котором медик вместе с прохожим пытаются освободить автомобиль от снега, появилось в сети сегодня утром.
Его опубликовал, предположительно, местный житель под постом главы республики Радия Хабирова в комментариях. По словам мужчины, машина застряла на улице Средняя Шелководная.
«Вот так ЖЭУ Советского района чистят дороги. Просто застряла скорая помощь. И помогают простые жители этого района»,
– сказал очевидец на видео.
Его опубликовал, предположительно, местный житель под постом главы республики Радия Хабирова в комментариях. По словам мужчины, машина застряла на улице Средняя Шелководная.
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