В Сахалинской области спасли застрявших на отколовшейся льдине рыбаков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сахалинской области специалисты МЧС спасли 45 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине. Их эвакуировали до берега на вертолёте, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.По данным МЧС России, на глыбе находился 41 человек.После того, как людей доставили на берег, специалисты МЧС ещё раз проверили дрейфующую льдину на наличие незамеченных рыбаков.Всего в спасении людей было задействовано 21 человек и 12 единиц техники.