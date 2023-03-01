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В Сахалинской области спасли застрявших на отколовшейся льдине рыбаков
Россия и мир
Фото: ГУ МВД России по Сахалинской области
В Сахалинской области специалисты МЧС спасли 45 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине. Их эвакуировали до берега на вертолёте, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По данным МЧС России, на глыбе находился 41 человек.
После того, как людей доставили на берег, специалисты МЧС ещё раз проверили дрейфующую льдину на наличие незамеченных рыбаков.
Всего в спасении людей было задействовано 21 человек и 12 единиц техники.
По данным МЧС России, на глыбе находился 41 человек.
После того, как людей доставили на берег, специалисты МЧС ещё раз проверили дрейфующую льдину на наличие незамеченных рыбаков.
Всего в спасении людей было задействовано 21 человек и 12 единиц техники.
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