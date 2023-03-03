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У президента США Джо Байдена удалили раковую опухоль
Россия и мир
Фото: kremlin.ru / CC BY 4.0
У президента США Джо Байдена удалили раковую опухоль.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на врача Белого дома Кевина О'Коннора.
Новообразование кожи удалили с груди 80-летнего Байдена в феврале, сейчас стали известны результаты биопсии — она показала, что это была базальноклеточная карцинома, один из наиболее распространённых видов рака кожи.
В семье президента США уже были случаи онкологических заболеваний – в 2015 году старший сын Джо Байдена, Бо Байден, умер от рака головного мозга в возрасте 47 лет.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на врача Белого дома Кевина О'Коннора.
Новообразование кожи удалили с груди 80-летнего Байдена в феврале, сейчас стали известны результаты биопсии — она показала, что это была базальноклеточная карцинома, один из наиболее распространённых видов рака кожи.
В семье президента США уже были случаи онкологических заболеваний – в 2015 году старший сын Джо Байдена, Бо Байден, умер от рака головного мозга в возрасте 47 лет.
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