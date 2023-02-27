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На отца-одиночку из Тульской области возбудили дело о «дискредитации» и разлучили его с дочерью

23.49 Пятница, 3 марта 2023
Россия и мир
Фото: соцсети
Отец-одиночка из Тульской области, на которого возбудили дело о «дискредитации использования российской армии», до сих пор разлучён со своей дочерью.

Накануне 54-летнего Алексея Москалёва поместили под домашний арест до 27 апреля, за день до этого на съёмной квартире, где он проживал с дочерью, провели обыск.

Обыск был связан с уголовным делом по статье 280.3 УК РФ («дискредитация использования российской армии»), которое возбудили на Москалёва из-за комментариев в соцсетях. Административный протокол за «дискредитацию», ставший преюдицией для уголовного дела, Москалёв получил ещё в апреле 2022 года – вскоре после того, как в школе, где учится его дочь, учителя подняли скандал из-за её антивоенного рисунка. Суд тогда назначил Алексею Москалёву штраф по статье 20.3.3 КоАП. После этого случая шестиклассница, по словам отца, боялась ходить в школу, Алексей перевёл её на домашнее обучение и переехал вместе с ней в другой город.

Москалёва задержали после обыска 1 марта, поместили в изолятор временного содержания, а дочь отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Несмотря на то, что ещё вчера Алексея Москалёва выпустили из изолятора под домашний арест, его дочь до сих пор держат в приюте. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила депутат Собрания депутатов города Ефремова Ольга Подольская. Депутату удалось выяснить, что девочка содержится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних №5 в городе Ефремове, домой её не отпускают.

Вероятно, власти не намерены возвращать дочь отцу-одиночке. РИА Новости сегодня сообщили, что Алексея Москалёва могут ограничить в родительских правах. «Вечерние ведомости» нашли на сайте Ефремовского межрайонного суда иск об ограничении родительских прав, поданный 27 февраля — в день, когда Москалёв был объявлен в розыск. Возможно, иск касается как раз ограничения родительских прав Москалёва (поскольку дело затрагивает права несовершеннолетних, информация о фамилиях участников процесса скрыта).

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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