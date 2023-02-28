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В московском метро останавливали движение из-за двух людей на путях
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
На двух линиях московского метро временно останавливалось движение из-за людей на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
«На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сообщили в дептрансе в 7:10 утра. Движение поездов было остановлено от «Беговой» до «Спартака». Через 25 минут движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановили.
В 7:30 дептранс сообщил, что «на северном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути». Позже было остановлено движение на участке между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» в обоих направлениях, станция «Медведково» была временно закрыта для входа пассажиров.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что один пострадавший мужчина в тяжелом состоянии был передан медикам. По сообщениям СМИ, второй человек, предположительно, погиб.
«На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сообщили в дептрансе в 7:10 утра. Движение поездов было остановлено от «Беговой» до «Спартака». Через 25 минут движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановили.
В 7:30 дептранс сообщил, что «на северном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути». Позже было остановлено движение на участке между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» в обоих направлениях, станция «Медведково» была временно закрыта для входа пассажиров.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что один пострадавший мужчина в тяжелом состоянии был передан медикам. По сообщениям СМИ, второй человек, предположительно, погиб.
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