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СК проверяет информацию об избиении ученика педагогом в московской школе

18.29 Среда, 1 марта 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В московской школе учитель избил восьмиклассника. СК и прокуратура проводят проверку.

Ранее в сети появилось видео, снятое одним из учеников, на котором преподаватель в военной форме хватает ученика, силой вытаскивает его из класса и роняет в коридоре на пол. Причина конфликта неизвестна. В СМИ предположили, что конфликт возник якобы из-за длинных волос ученика.

Позже РИА Новости написали, что в московской школе № 2031 уволили учителя, который применил грубую силу к ученику. Об этом изданию рассказал директор учреждения. По его словам, 27 февраля во время урока в восьмом классе один из учеников «нарушал дисциплину и не реагировал на замечания педагога». Директор сообщил о служебном расследовании в школе и заявил, что «никакого оправдания действиям педагога, применившего силу к ученику, быть не может».

«Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту инцидента с несовершеннолетним на востоке столицы», — сообщили в прокуратуре Москвы, не уточняя детали.

В региональном СУ СК также сообщили о проверке. «Предварительно установлено, что 27 февраля 2023 года преподаватель избил ученика столичной школы во время урока. Следователи опрашивают очевидцев и педагогический состав, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщали в ведомстве.

На сайте школы №2031, о которой, по данным РИА Новости, идет речь, указан список предпрофессиональных классов для детей, в том числе — кадетский класс. Сообщается, что для учеников кадетского класса проводят патриотические мероприятия (смотры строя и песни, шествия, уроки мужества, посвящение в кадеты и т.п.). Также указано, что школа принимает участие в «проекте предпрофессионального образования "Кадетский класс в московской школе"» с 2018 года. «Реализация проекта направлена на раннее выявление у обучающихся их индивидуальных склонностей, содействие их профессиональной ориентации, обеспечение возможности получения школьниками профильного образования и поступления в соответствующие высшие учебные заведения, развитие способностей учеников в проектной, исследовательской, социальной, патриотической деятельности», — сообщается на сайте школы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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