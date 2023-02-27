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В Петропавловске-Камчатском найдено расчлененное тело сотрудника суда

14.59 Среда, 1 марта 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Петропавловске-Камчатском найдено расчлененное тело пресс-секретаря городского суда, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

Сообщается, что сначала была найдена голова, а затем тело мужчины. «В ночь на среду в районе частных жилых домов собака обнаружила череп неустановленного лица. Позже в снегу обнаружено и тело мужчины. На месте работают следователи и криминалисты СК России», — сообщили в региональном СК, не уточняя, о ком идет речь.

Проводится проверка.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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