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В Ленинградской области подростка заподозрили в попытке поджечь военкомат, он задержан
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Росгвардии Петербурга
В Кировске Ленинградской области задержан 16-летний подросток, его подозревают в попытке поджечь военкомат.
По данным управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, 28 февраля в 10 вечера неизвестный бросил в здание военкомата бутылку с горючей смесью, после чего скрылся. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, на место прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД.
«По приметам на остановке общественного транспорта правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью — та разбилась, но возгорания не произошло. Его доставили в отдел полиции», — сообщили в телеграм-канале Росгвардии.
По данным управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, 28 февраля в 10 вечера неизвестный бросил в здание военкомата бутылку с горючей смесью, после чего скрылся. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, на место прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД.
«По приметам на остановке общественного транспорта правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью — та разбилась, но возгорания не произошло. Его доставили в отдел полиции», — сообщили в телеграм-канале Росгвардии.
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