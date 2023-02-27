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В ГД внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции». Максимальное наказание — лишение свободы сроком до 15 лет.
«Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции <...>Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — написал Володин в телеграм-канале.
По его словам, наказание предполагает «штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет».
Второе чтение состоится в четверг, 2 марта. «В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта», — добавил Володин.
«Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции <...>Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — написал Володин в телеграм-канале.
По его словам, наказание предполагает «штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет».
Второе чтение состоится в четверг, 2 марта. «В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта», — добавил Володин.
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