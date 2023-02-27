Возрастное ограничение 18+

В ГД внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции»

10.32 Среда, 1 марта 2023
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции». Максимальное наказание — лишение свободы сроком до 15 лет.

«Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции <...>Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — написал Володин в телеграм-канале.

По его словам, наказание предполагает «штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет».

Второе чтение состоится в четверг, 2 марта. «В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта», — добавил Володин.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области по статье о дискредитации ВС РФ за год оштрафовали 124 человек
27 февраля 2023
Свердловские депутаты поддержали новые правила платы за капремонт
22 февраля 2023
В Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт
01 марта 2023
Гордума Екатеринбурга вынесла депутату Сомикову предупреждение за нарушения в декларации
21 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
10:56 Огнеборцы спасли четырех человек из горящей пятиэтажки в Верхней Салде
10:27 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
10:01 Юных талантов приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звездочки»
09:52 В Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт
09:24 На лыжной базе в Тугулыме произошел пожар
21:12 Проблема обновления троллейбусного парка в Екатеринбурге заволновала даже детей
20:31 РПЦ подозревают в намерении застроить часть Железнодорожного лесопарка
19:49 Дорожники в Нижнем Тагиле «не замечают» люки канализационных колодцев
19:09 В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибли два человека
18:34 В Екатеринбурге пытаются поставить диагноз щенку, который чувствует постоянную боль
17:51 Суды за год оштрафовали свердловчан на 83,5 миллиона рублей
17:26 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега
16:52 Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России
16:27 Международные соревнования пройдут на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле
15:55 С мировой цветочной биржи привезли в Екатеринбург 233 тонны цветов
15:14 Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 2 марта
14:59 Подростки совершили в 2022 году в Екатеринбурге 412 преступлений
14:23 В Каменске-Уральском в суд передано уголовное дело о грабеже труженицы тыла
13:55 В Екатеринбурге готовятся к приезду Дмитрия Медведева
13:24 Жительницу Екатеринбурга осудят за поджог знакомого
13:17 Пермский край вошел в число лидеров по количеству оформленных по «гаражной амнистии» земельных участков
13:12 Ученые Пермского Политеха разработали систему откачки трюмных вод
12:53 В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Свердловской области
12:25 За год в Свердловской области бесплатно стерилизовали более 300 животных
11:54 В Свердловской области на 27% снизилась заболеваемость ОРВИ
Все новости
10:32 В ГД внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции»
10:14 Число погибших в результате столкновения поездов в Греции выросло до 32
17:48 СМИ: под Мурманском разбился вертолёт
17:25 В Тамбове полицейский применил силу к гулявшей с котом школьнице, возбуждено уголовное дело
16:25 Власти подтвердили падение беспилотника в городском округе Коломна
16:00 В Минобороны заявили об атаке беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее
15:16 В Минобороны сообщили о тренировке ПВО в Западной зоне с участием истребителей
14:40 В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры в многоэтажном доме
14:12 СМИ: ограничения на полеты в аэропорт «Пулково» сняты
13:21 Власти Санкт-Петербурга сообщили о задержке рейсов в Пулково до 12 часов
13:03 «112»: воздушное пространство над Пулково закрыто в радиусе 200 км
12:43 Власти Адыгеи подтвердили падение летательного аппарата в поселке Новом
12:25 МЧС: сообщения о воздушной тревоге в регионах РФ являются ложными
11:59 В Туапсе ночью произошел пожар на территории нефтебазы
11:17 В Омской области полицейский выстрелил в коллегу из табельного оружия
18:30 Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
18:05 На Ямале к жителям вахтового поселка вышел годовалый белый медведь
17:17 В Англии повысили возраст вступления в брак
15:52 В Уфе будут судить пятерых экс-полицейских, их подозревают в подбрасывании наркотиков
15:01 Глава Ейского района Бублик сообщил о «сверхзвуковом хлопке»
14:16 В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
13:47 В Ульяновске в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавший
13:02 В России составили рейтинг регионов по уровню безработицы
11:50 В Мексике тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против избирательной реформы
11:05 Белгородского губернатора врачи пока не отпускают из больницы
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK