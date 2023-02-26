«112»: воздушное пространство над Пулково закрыто в радиусе 200 км

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Воздушное пространство над аэропортом Пулково закрыто в радиусе 200 км, утверждает телеграм-канал «112».По данным «112» и Baza, в Санкт-Петербурге якобы введен план «Ковер», который задействуют при обнаружении в небе неопознанных объектов.Также сообщается, что все рейсы, которые проходят через воздушное пространство Петербурга, якобы развернули обратно. Рейсы на Питер из столицы делают круги или возвращаются в Москву, пишет телеграм-канал «Раньще всех. Ну почти».Официального подтверждения информации из телеграм-каналов пока нет. Аэропорт также пока не комментировал информацию.Аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты, заявили власти Петербурга, не уточнив причины, сообщили РИА Новости.