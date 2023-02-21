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В Омской области полицейский выстрелил в коллегу из табельного оружия
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Омской области полиция проводит служебную проверку после ЧП. Сотрудник ППС выстрелил в коллегу из табельного оружия, сообщили в УМВД по региону. Выстрел был «непроизвольным», утверждают в ведомстве.
«Предварительно установлено, что 27 февраля около 23:00 часов сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району, находившийся на маршруте патрулирования на ул. П. Ильичева г. Калачинска, допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги. Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости незамедлительно доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы», — сообщили в главке.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
В ведомстве добавили, что по результатам проверки «к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы в ОВД будут привлечены сотрудник полиции, допустивший данный проступок, его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за служебную подготовку».
«Предварительно установлено, что 27 февраля около 23:00 часов сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району, находившийся на маршруте патрулирования на ул. П. Ильичева г. Калачинска, допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги. Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости незамедлительно доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы», — сообщили в главке.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
В ведомстве добавили, что по результатам проверки «к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы в ОВД будут привлечены сотрудник полиции, допустивший данный проступок, его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за служебную подготовку».
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