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Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами.
Согласно документу, орденом Дружбы награжден Стивен Сигал с формулировкой «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
«...наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям с США и Японией», — говорится в тексте Указа.
Напомним также, что в мае 2021 года актёр, кинопродюсер Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — за правду».
Согласно документу, орденом Дружбы награжден Стивен Сигал с формулировкой «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
«...наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям с США и Японией», — говорится в тексте Указа.
Напомним также, что в мае 2021 года актёр, кинопродюсер Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — за правду».
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