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Глава Ейского района Бублик сообщил о «сверхзвуковом хлопке»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Глава Ейского района Роман Бублик объяснил громкий звук, похожий на звук взрыва, который якобы услышали местные жители.
«Уважаемые жители Ейского района! Прошу вас соблюдать спокойствие! По социальным сетям прошла волна обсуждений "звуков взрыва", который напугал многих. По информации от представителей силовых структур это был сверхзвуковой хлопок», — сообщил Бублик в телеграм-канале, не уточняя деталей. По его словам, «в районе все спокойно».
В минувшее воскресенье в соцсетях появились сообщения от пользователей, которые якобы слышали звук взрыва в районе.
Добавим, что, по информации с сайта администрации Ейска, 1 марта в городе и районе проведут плановую проверку технического состояния систем оповещения о ЧС с включением сирен.
Напомним, в октябре прошлого года в Ейске в районе жилых домов упал самолет Су-34, погибли 16 человек.
«Уважаемые жители Ейского района! Прошу вас соблюдать спокойствие! По социальным сетям прошла волна обсуждений "звуков взрыва", который напугал многих. По информации от представителей силовых структур это был сверхзвуковой хлопок», — сообщил Бублик в телеграм-канале, не уточняя деталей. По его словам, «в районе все спокойно».
В минувшее воскресенье в соцсетях появились сообщения от пользователей, которые якобы слышали звук взрыва в районе.
Добавим, что, по информации с сайта администрации Ейска, 1 марта в городе и районе проведут плановую проверку технического состояния систем оповещения о ЧС с включением сирен.
Напомним, в октябре прошлого года в Ейске в районе жилых домов упал самолет Су-34, погибли 16 человек.
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