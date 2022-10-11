Минобороны: в Ейске упал военный самолет Су-24
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В министерстве обороны РФ официально подтвердили, что самолет, упавший в районе жилых домов в Ейске, является военным.
«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», - заявление Минобороны РФ.
На данный момент известно, что пожар охватил около 2 тысяч квадратных метров, сообщили в экстренных службах. Также сообщается, что губернатор Краснодарского края выехал на место ЧП. О количестве жертв пока не сообщается.
«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», - заявление Минобороны РФ.
На данный момент известно, что пожар охватил около 2 тысяч квадратных метров, сообщили в экстренных службах. Также сообщается, что губернатор Краснодарского края выехал на место ЧП. О количестве жертв пока не сообщается.
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