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В России составили рейтинг регионов по уровню безработицы
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в ЯНАО, самый высокий — в Ингушетии, следует из рейтинга, составленного РИА Новости.
По итогам четвертого квартала прошлого года уровень безработицы в целом в РФ составил 3,7% (это меньше на 0,6 процентных пункта в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, утверждают авторы исследования). Безработица снизилась в 76 регионах, выросла в шести, в трех не изменилась.
Топ-5 регионов с самым низким уровнем безработицы:
ЯНАО (1,6%)
Камчатский край (1,9%)
ХМАО - Югра (2%)
Санкт-Петербург (2,1%)
Республика Татарстан (2,2%, такой же показатель в Москве, Чукотском автономном округе и Владимирской области).
Регионы с самым высоким уровнем безработицы:
Республика Ингушетия (28,4%)
Республика Северная Осетия - Алания (11,9%)
Республика Дагестан (11,6%)
Чеченская Республика (11%)
Республика Алтай (10,4%)
Также в исследовании указано среднее время поиска работы в каждом регионе. Большинство безработных (29,2%) искали работу от одного до трех месяцев. Год и больше ушли на поиски у 16,3% безработных.
В каких регионах искать работу пришлось дольше всего:
Карачаево-Черкесская Республика — 13,8 мес.
Республика Северная Осетия - Алания — 9,9 мес.
Забайкальский край — 9,7 мес.
Республика Алтай — 9,3 мес.
Республика Мордовия — 9 мес.
Топ-5 регионов, где работу находили быстрее всего:
Нижегородская область — 3,3 мес.
Московская область — 3,3 мес.
Санкт-Петербург — 3,4 мес.
Республика Татарстан — 3,5 мес.
Москва — 3,5 мес.
Свердловская область занимает 28 место в рейтинге с уровнем безработицы в 3,2%. Среднее время поиска работы в регионе — 6,1 месяца.
Средний возраст безработного в России, по данным исследования, — 36,8 лет.
По итогам четвертого квартала прошлого года уровень безработицы в целом в РФ составил 3,7% (это меньше на 0,6 процентных пункта в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, утверждают авторы исследования). Безработица снизилась в 76 регионах, выросла в шести, в трех не изменилась.
Топ-5 регионов с самым низким уровнем безработицы:
ЯНАО (1,6%)
Камчатский край (1,9%)
ХМАО - Югра (2%)
Санкт-Петербург (2,1%)
Республика Татарстан (2,2%, такой же показатель в Москве, Чукотском автономном округе и Владимирской области).
Регионы с самым высоким уровнем безработицы:
Республика Ингушетия (28,4%)
Республика Северная Осетия - Алания (11,9%)
Республика Дагестан (11,6%)
Чеченская Республика (11%)
Республика Алтай (10,4%)
Также в исследовании указано среднее время поиска работы в каждом регионе. Большинство безработных (29,2%) искали работу от одного до трех месяцев. Год и больше ушли на поиски у 16,3% безработных.
В каких регионах искать работу пришлось дольше всего:
Карачаево-Черкесская Республика — 13,8 мес.
Республика Северная Осетия - Алания — 9,9 мес.
Забайкальский край — 9,7 мес.
Республика Алтай — 9,3 мес.
Республика Мордовия — 9 мес.
Топ-5 регионов, где работу находили быстрее всего:
Нижегородская область — 3,3 мес.
Московская область — 3,3 мес.
Санкт-Петербург — 3,4 мес.
Республика Татарстан — 3,5 мес.
Москва — 3,5 мес.
Свердловская область занимает 28 место в рейтинге с уровнем безработицы в 3,2%. Среднее время поиска работы в регионе — 6,1 месяца.
Средний возраст безработного в России, по данным исследования, — 36,8 лет.
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