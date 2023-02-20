Суд в Приморье отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Приморье суд отменил приговор в отношении депутата Заксобрания Артема Самсонова (фракция КПРФ).Дело передано на новое рассмотрение. Депутата переведут из СИЗО под домашний арест, сообщается в телеграм-канале депутата.«Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда», — сообщили в суде (цитата по РИА Новости).В сентябре 2022 года Самсонов был приговорен к 13 годам колонии по делу о растлении малолетнего. Напомним, по версии СК, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года депутат на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил информацию о его предназначении».Свою вину депутат не признает. В последнем слове он заявил, что в его деле «было сфабриковано всё». Ранее защита ходатайствовала о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления. Кроме того, адвокаты просили СК возбудить дела на свидетелей.