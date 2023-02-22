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ГД приняла закон, который позволяет ограничивать доступ к официальной статистике
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты ГД во втором и третьем чтениях приняли поправки в закон, которые позволяют правительству временно ограничивать доступ к официальным статистическим данным.
Изменения внесли в ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».
Часть поправок касается «особенностей официального статистического учета в новых регионах» (так, например, с 2026 года эти территории освобождаются от обязанности предоставлять первичные статистические данные в электронном виде, им разрешается подавать данные на бумажном носителе).
Однако ко второму чтению в проекте появилась поправка, которая позволяет ограничивать доступ к статистике в целом в других регионах.
«Решениями Правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — говорится в тексте внесенной поправки.
Изменения внесли в ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».
Часть поправок касается «особенностей официального статистического учета в новых регионах» (так, например, с 2026 года эти территории освобождаются от обязанности предоставлять первичные статистические данные в электронном виде, им разрешается подавать данные на бумажном носителе).
Однако ко второму чтению в проекте появилась поправка, которая позволяет ограничивать доступ к статистике в целом в других регионах.
«Решениями Правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — говорится в тексте внесенной поправки.
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