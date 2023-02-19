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Во Франции 16-летний ученик зарезал учительницу испанского

16.55 Среда, 22 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции ЧП в частной католической школе. По данным СМИ, 16-летний ученик зарезал учительницу испанского языка.

Ученик задержан, пишет Le Figaro. Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что нападавший «слышал голоса» минувшей ночью, которые якобы просили его убить учителя испанского.

Входы и выходы в школе закрыты. Ученики некоторое время оставались в своих классах, после полиция начала их эвакуацию.

По сообщениям полиции, учительница скончалась. Мотивы ученика и обстоятельства ЧП выясняются.

Сообщается, что в среду в город намерен приехать министр образования.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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