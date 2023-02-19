Возрастное ограничение 18+
Во Франции 16-летний ученик зарезал учительницу испанского
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции ЧП в частной католической школе. По данным СМИ, 16-летний ученик зарезал учительницу испанского языка.
Ученик задержан, пишет Le Figaro. Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что нападавший «слышал голоса» минувшей ночью, которые якобы просили его убить учителя испанского.
Входы и выходы в школе закрыты. Ученики некоторое время оставались в своих классах, после полиция начала их эвакуацию.
По сообщениям полиции, учительница скончалась. Мотивы ученика и обстоятельства ЧП выясняются.
Сообщается, что в среду в город намерен приехать министр образования.
Ученик задержан, пишет Le Figaro. Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что нападавший «слышал голоса» минувшей ночью, которые якобы просили его убить учителя испанского.
Входы и выходы в школе закрыты. Ученики некоторое время оставались в своих классах, после полиция начала их эвакуацию.
По сообщениям полиции, учительница скончалась. Мотивы ученика и обстоятельства ЧП выясняются.
Сообщается, что в среду в город намерен приехать министр образования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В школе на окраине Екатеринбурга проблемы с отоплением
19 февраля 2023
19 февраля 2023
Опасного налётчика на пункт приёма металла задержали в Ревде
16 февраля 2023
16 февраля 2023
В мечеть Абу-Ханифа в Екатеринбурге нагрянули силовики
17 февраля 2023
17 февраля 2023