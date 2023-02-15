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В Алтайском крае опекунша получила 8,5 лет колонии за истязание приемных детей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Алтайском крае 55-летняя опекунша получила 8,5 лет колонии за жестокое обращение с детьми, систематические побои и доведение до покушения на самоубийство.
Женщина еще в 2015 году была назначена опекуном двоих детей — семилетней девочки и ее девятилетнего брата. По данным СК, опекунша стала истязать девочку «с первых же дней». «Несмотря на то, что ребенок имела особенности в развитии, опекун избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, обливала холодной водой, причиняла иные страдания», — сообщили в региональном СУ СК.
Примерно через год женщина отказалась от опекунства над девочкой, мотивировав это болезнью ребенка. При этом мальчика она оставила и начала издеваться над ним. «Опекун избивала и оскорбляла мальчика, причиняя физические и нравственные страдания. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала его в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение», — сообщили в СК.
Ребенка изъяли из замещающей семьи только в конце 2020 года — после того, как мальчик рассказал об издевательствах педагогу.
Опекунша свою вину не признала.
Суд приговорил ее к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Женщину признали виновной по статьям о систематическом истязании беспомощного несовершеннолетнего и доведении до покушения на самоубийство.
Женщина еще в 2015 году была назначена опекуном двоих детей — семилетней девочки и ее девятилетнего брата. По данным СК, опекунша стала истязать девочку «с первых же дней». «Несмотря на то, что ребенок имела особенности в развитии, опекун избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, обливала холодной водой, причиняла иные страдания», — сообщили в региональном СУ СК.
Примерно через год женщина отказалась от опекунства над девочкой, мотивировав это болезнью ребенка. При этом мальчика она оставила и начала издеваться над ним. «Опекун избивала и оскорбляла мальчика, причиняя физические и нравственные страдания. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала его в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение», — сообщили в СК.
Ребенка изъяли из замещающей семьи только в конце 2020 года — после того, как мальчик рассказал об издевательствах педагогу.
Опекунша свою вину не признала.
Суд приговорил ее к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Женщину признали виновной по статьям о систематическом истязании беспомощного несовершеннолетнего и доведении до покушения на самоубийство.
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