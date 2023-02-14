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В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в нескольких регионах РФ
Россия и мир
Фото: МЧС России
В МЧС заявили, что информация о «воздушной тревоге и угрозе ракетного удара» в нескольких регионах РФ не соответствует действительности.
Сообщения такого рода прозвучали по радио в Пятигорске, Воронеже, Тюмени, Уфе, Казани и других городах, сообщают пользователи соцсетей. Жители пишут, что людей по радио «призывали немедленно проследовать в укрытия». Такие же сообщения передавали по радио в Белгородской, Курганской, Свердловской областях.
В МЧС заявили о хакерской атаке на радиостанции. «В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — сообщили в МЧС.
В ведомстве попросили «следить за сообщениями в официальных источниках».
Региональные власти в свою очередь также сообщили о фейках. Так, правительство Курганской области обратилось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. «На Авторадио (вещает в Кургане на волне 107,1 FM) совершена хакерская атака. Злоумышленники транслируют в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара. Эта информация не соответствует действительности! Профильными ведомствами и специалистами ведётся необходимая работа», — говорится в обращении в официальном телеграм-канале правительства региона.
Сообщения такого рода прозвучали по радио в Пятигорске, Воронеже, Тюмени, Уфе, Казани и других городах, сообщают пользователи соцсетей. Жители пишут, что людей по радио «призывали немедленно проследовать в укрытия». Такие же сообщения передавали по радио в Белгородской, Курганской, Свердловской областях.
В МЧС заявили о хакерской атаке на радиостанции. «В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — сообщили в МЧС.
В ведомстве попросили «следить за сообщениями в официальных источниках».
Региональные власти в свою очередь также сообщили о фейках. Так, правительство Курганской области обратилось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. «На Авторадио (вещает в Кургане на волне 107,1 FM) совершена хакерская атака. Злоумышленники транслируют в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара. Эта информация не соответствует действительности! Профильными ведомствами и специалистами ведётся необходимая работа», — говорится в обращении в официальном телеграм-канале правительства региона.
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