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В подмосковном Ступино загорелся склад с пластиковой крошкой на площади 1000 кв.м
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Московской области
В Ступино Московской области тушат крупный пожар.
По данным МЧС, утром в среду загорелось нежилое двухэтажное строение на улице Загородная 9/4, площадь пожара составила 1000 кв. м.
Источники ТАСС уточняют, что речь идет о складе с пластиковой крошкой.
В 7.40 (мск) пожар был локализован на площади 1000 кв.м, сообщили в МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
По данным МЧС, утром в среду загорелось нежилое двухэтажное строение на улице Загородная 9/4, площадь пожара составила 1000 кв. м.
Источники ТАСС уточняют, что речь идет о складе с пластиковой крошкой.
В 7.40 (мск) пожар был локализован на площади 1000 кв.м, сообщили в МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
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