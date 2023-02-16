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Послание Путина Федеральному собранию 63 раза прерывалось аплодисментами
Россия и мир
Фото: скриншот видеотрансляции
Путин начал Послание Федеральному собранию с опозданием в 5 минут.
Его речь продолжалась 1 час 45 минут и 63 раза прерывалась аплодисментами.
Зал трижды вставал (один раз — встали только несколько человек, когда Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ).
Минута молчания в память о погибших участниках боевых действий длилась 14 секунд.
Собрали фразы, после которых зал аплодировал, выражая свою поддержку:
- Донбасс с 2014 года верил и ждал, что Россия придет на помощь.
- [про Запад]«Это они развязали [Роскомнадзор], а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить».
- «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно».
- «Но посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там всё сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины».
- «Англиканская церковь, например, планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Что тут скажешь? Прости господи, "не ведают, что творят"».
- «Мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это: защитим наших детей от деградации и вырождения».
- [о предателях, о тех, кто «сделал шаг в сторону, отступился от Родины»]. «Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут – им с этим жить. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку».
- «Настоящий патриотизм – чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества».
- [Благодарности силовикам, солдатам, добровольцам и т.п.].
- [Благодарности семьям участников боевых действий, врачам, медсёстрам, железнодорожникам, водителям, инженерам, сельским труженикам, учителям и т.д.].
- [Благодарности всем, «кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг»].
- [о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей]. «Не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной». Продолжительные аплодисменты, зал встал
- «Ещё раз: низкий им всем поклон».
- «Мы сделаем всё, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена».
- «Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты».
- «Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции».
- «За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой, персональный социальный работник, координатор».
- «Установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу».
- «Сейчас уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами – более 91 процента, 91,3 процента. А теперь, повторю, с учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам Вооружённых Сил».
-[о кадровом резерве для военнослужащих] «Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества».
- «Сделать всё для победы».
- [о работниках ОПК] «Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жильё возьмёт на себя государство».
- «Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьётся».
- «У нас есть всё для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше».
- «Спасибо большое, низкий поклон сельхозпроизводителям».
- «Новая школа или детский сад – это победа. Научные открытия и технологии – это, конечно же, тоже победа. Вклад каждого в общий успех – вот что важно».
- «В 2024 году не менее 85 процентов дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Уверен, мы сделаем это».
- «Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить её на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе».
- «В течение десяти лет планируется инвестировать в ЖКХ не менее 4,5 триллиона рублей. Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера».
-[о промышленной ипотеке] «Сумма такого кредита – до 500 миллионов рублей. Он предоставляется по ставке три или пять процентов на срок до семи лет. Мне кажется, очень хорошая программа, и ей нужно воспользоваться».
-[о налоговых льготах] «Система налогообложения должна быть целостной, без всяких ниш, изъятий, – но творческий подход в данном случае востребован».
-[о налоговых льготах на покупку российского высокотехнологичного оборудования]. «Прошу Правительство внести предложения по перечню такого оборудования по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот».
- «Вклады граждан в объёме до одного миллиона 400 тысяч рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму – до двух миллионов 800 тысяч рублей».
- «Каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку».
- «Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов».
-[о деофшоризации экономики] «Бизнес, прежде всего в ключевых секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции – это базовый принцип».
- «Как-то в шутку – многие помнят, наверное, – обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так всё и вышло».
- «Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках».
- [о крупном бизнесе] «Положение дел, когда руководители и собственники такого бизнеса оказываются в зависимости от правительств, которые проводят недружественную политику в отношении России, представляет для нас большую угрозу, опасность – опасность для нашей страны. Такое положение терпимым быть не может».
-[о тех, кто «хочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами» за границей] «Для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать всё что угодно, и деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять: они там – второй сорт».
-[о тех, кто «решил быть со своей Родиной», работать в городах и посёлках]. «Таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса».
- «И источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России».
- [напутствие бизнесу]«Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперёд, а государство и общество вас, безусловно, поддержат». Продолжительные аплодисменты, зал встал.
- «Именно народ России – основа суверенитета страны, источник власти. Права и свободы наших граждан незыблемы, они гарантированы Конституцией, и, несмотря на внешние вызовы и угрозы, мы от них не отступим».
- [после цитаты Петра Столыпина] «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права – права России быть сильной». Продолжительные аплодисменты, зал встал.
- [Благодарности депутатам, партиям, общественным объединениям за патриотическую позицию].
- «Культура призвана не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества».
- «Школа боевых действий – её ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят и готовы жизнь свою положить за Отечество, где бы ни работали».
- [о тех, кто «кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии»]. «Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает».
- «За ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России».
- «Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием».
- «У молодёжи должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю ещё раз: возможности, а не проблемы».
- «Повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда».
- «Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года».
- [о МРОТ] «Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно – на дополнительные десять процентов. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процента и составит 19 242 рубля».
- «Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета: по расходам на обучение детей – с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств – со 120 до 150 тысяч рублей. 13 процентов от этих повышенных сумм государство вернёт гражданам из уплаченного ими подоходного налога».
- «Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты – в апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент».
- «Поручаю Правительству выделить плюсом ещё 50 миллиардов рублей – они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъектах Федерации, причём на основе современных технологий. При этом прошу особое внимание здесь уделить малым городам и сельским территориям».
- «Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях». Продолжительные аплодисменты, в зале встали несколько человек.
- «Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведём. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен».
- «Сейчас плечом к плечу на передовой сражаются воины из всех регионов нашей многонациональной Родины. Их молитвы звучат на разных языках, но все они за победу, за боевых товарищей, за Родину». Продолжительные аплодисменты, зал встал и продолжил стоять до конца выступления.
- «Спасибо вам за эту искреннюю поддержку, сплочённость, взаимовыручку. Их невозможно переоценить».
- «Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплочённый народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда – за нами».
Его речь продолжалась 1 час 45 минут и 63 раза прерывалась аплодисментами.
Зал трижды вставал (один раз — встали только несколько человек, когда Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ).
Минута молчания в память о погибших участниках боевых действий длилась 14 секунд.
Собрали фразы, после которых зал аплодировал, выражая свою поддержку:
- Донбасс с 2014 года верил и ждал, что Россия придет на помощь.
- [про Запад]«Это они развязали [Роскомнадзор], а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить».
- «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно».
- «Но посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там всё сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины».
- «Англиканская церковь, например, планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Что тут скажешь? Прости господи, "не ведают, что творят"».
- «Мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это: защитим наших детей от деградации и вырождения».
- [о предателях, о тех, кто «сделал шаг в сторону, отступился от Родины»]. «Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут – им с этим жить. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку».
- «Настоящий патриотизм – чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества».
- [Благодарности силовикам, солдатам, добровольцам и т.п.].
- [Благодарности семьям участников боевых действий, врачам, медсёстрам, железнодорожникам, водителям, инженерам, сельским труженикам, учителям и т.д.].
- [Благодарности всем, «кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг»].
- [о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей]. «Не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной». Продолжительные аплодисменты, зал встал
- «Ещё раз: низкий им всем поклон».
- «Мы сделаем всё, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена».
- «Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты».
- «Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции».
- «За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой, персональный социальный работник, координатор».
- «Установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу».
- «Сейчас уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами – более 91 процента, 91,3 процента. А теперь, повторю, с учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам Вооружённых Сил».
-[о кадровом резерве для военнослужащих] «Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества».
- «Сделать всё для победы».
- [о работниках ОПК] «Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жильё возьмёт на себя государство».
- «Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьётся».
- «У нас есть всё для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше».
- «Спасибо большое, низкий поклон сельхозпроизводителям».
- «Новая школа или детский сад – это победа. Научные открытия и технологии – это, конечно же, тоже победа. Вклад каждого в общий успех – вот что важно».
- «В 2024 году не менее 85 процентов дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Уверен, мы сделаем это».
- «Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить её на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе».
- «В течение десяти лет планируется инвестировать в ЖКХ не менее 4,5 триллиона рублей. Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера».
-[о промышленной ипотеке] «Сумма такого кредита – до 500 миллионов рублей. Он предоставляется по ставке три или пять процентов на срок до семи лет. Мне кажется, очень хорошая программа, и ей нужно воспользоваться».
-[о налоговых льготах] «Система налогообложения должна быть целостной, без всяких ниш, изъятий, – но творческий подход в данном случае востребован».
-[о налоговых льготах на покупку российского высокотехнологичного оборудования]. «Прошу Правительство внести предложения по перечню такого оборудования по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот».
- «Вклады граждан в объёме до одного миллиона 400 тысяч рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму – до двух миллионов 800 тысяч рублей».
- «Каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку».
- «Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов».
-[о деофшоризации экономики] «Бизнес, прежде всего в ключевых секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции – это базовый принцип».
- «Как-то в шутку – многие помнят, наверное, – обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так всё и вышло».
- «Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках».
- [о крупном бизнесе] «Положение дел, когда руководители и собственники такого бизнеса оказываются в зависимости от правительств, которые проводят недружественную политику в отношении России, представляет для нас большую угрозу, опасность – опасность для нашей страны. Такое положение терпимым быть не может».
-[о тех, кто «хочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами» за границей] «Для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать всё что угодно, и деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять: они там – второй сорт».
-[о тех, кто «решил быть со своей Родиной», работать в городах и посёлках]. «Таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса».
- «И источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России».
- [напутствие бизнесу]«Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперёд, а государство и общество вас, безусловно, поддержат». Продолжительные аплодисменты, зал встал.
- «Именно народ России – основа суверенитета страны, источник власти. Права и свободы наших граждан незыблемы, они гарантированы Конституцией, и, несмотря на внешние вызовы и угрозы, мы от них не отступим».
- [после цитаты Петра Столыпина] «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права – права России быть сильной». Продолжительные аплодисменты, зал встал.
- [Благодарности депутатам, партиям, общественным объединениям за патриотическую позицию].
- «Культура призвана не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества».
- «Школа боевых действий – её ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят и готовы жизнь свою положить за Отечество, где бы ни работали».
- [о тех, кто «кто родился и вырос на Донбассе и в Новороссии»]. «Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает».
- «За ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России».
- «Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием».
- «У молодёжи должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю ещё раз: возможности, а не проблемы».
- «Повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда».
- «Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года».
- [о МРОТ] «Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно – на дополнительные десять процентов. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процента и составит 19 242 рубля».
- «Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета: по расходам на обучение детей – с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств – со 120 до 150 тысяч рублей. 13 процентов от этих повышенных сумм государство вернёт гражданам из уплаченного ими подоходного налога».
- «Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты – в апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент».
- «Поручаю Правительству выделить плюсом ещё 50 миллиардов рублей – они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъектах Федерации, причём на основе современных технологий. При этом прошу особое внимание здесь уделить малым городам и сельским территориям».
- «Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях». Продолжительные аплодисменты, в зале встали несколько человек.
- «Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведём. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен».
- «Сейчас плечом к плечу на передовой сражаются воины из всех регионов нашей многонациональной Родины. Их молитвы звучат на разных языках, но все они за победу, за боевых товарищей, за Родину». Продолжительные аплодисменты, зал встал и продолжил стоять до конца выступления.
- «Спасибо вам за эту искреннюю поддержку, сплочённость, взаимовыручку. Их невозможно переоценить».
- «Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплочённый народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда – за нами».
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