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Путин выступил с Посланием Федеральному собранию
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Оно длилось около 1 часа 45 минут.
Собрали некоторые тезисы.
О НАТО и коллективном Западе
- «Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи»;
- «США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории», создали новые районы ПРО в Европе и Азии, "зонтиком" решили прикрыться от нас»;
- «Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Сотни баз по всему миру, вся планета утыкана»;
- «США в одностороннем порядке разрывали соглашения, поддерживающие мир на планете». Угроза нарастала;
- «Это они развязали [Роскомнадзор], а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить»;
- Цель Запада – безграничная власть, насаждать тоталитарные ценности, подавлять инакомыслие в своих собственных странах, а также «создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов»;
- «В результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами»;
- На Западе объявляются нормой «разрушение семьи, извращения, издевательства над детьми, вплоть до педофилии»;
- «Запад будет пытаться расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей»;
- Цель Запада — «стратегическое поражение России». «Мы соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны»;
- «Победить Россию на поле боя невозможно».
Про Украину
- РФ делала «всё возможное», чтобы решить проблему на Донбассе мирными средствами;
- «ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах»;
- «Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон»;
- «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ»;
- В Украине — «социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства».
О «духовной катастрофе»
- Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. «Что тут скажешь? Прости господи, "не ведают, что творят"»;
- на Западе священников «принуждают благословлять однополые браки», в России же «никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать»;
- «Но посмотрите священные писания <...>. Там всё сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины, но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению»;
- «мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это: защитим наших детей от деградации и вырождения».
О «предателях»
- «Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону». При этом РФ «никогда не будет заниматься "охотой на ведьм"», сводить счёты с теми, «кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины». «Пусть это останется на их совести».
О военных
- установить для участников боевых действий двухнедельный отпуск раз в полгода;
- «Офицеры и сержанты, показавшие себя современными и решительными командирами, будут в приоритетном порядке выдвигаться на новые должности и должны быть востребованы на гражданке»;
- «запустить спецпрограмму льготного жилья для работников ОПК. Ставка аренды будет значительно ниже рыночной, часть оплаты возьмет на себя государство»;
- «школа боевых действий — ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят».
Об экономике
- «оборона — приоритет, но мы не должны разрушать экономику»;
- объемы ввода жилья впервые в современной истории превысили 100 миллионов квадратов;
- аграрии собрали рекордные 150 млн тонн зерна, общий объем экспорта зерна дойдет до 60 млн тонн;
- до пандемии безработица была 4,7 процента, сейчас 3,7;
- часть норм «экономических составов» УК надо пересмотреть, декриминализовать, так как «перегибать палку ни к чему»;
- нужно принять меры по деофшоризации экономики;
- инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн руб;
- обеспечить льготную промышленную ипотеку (можно будет получить до 500 млн руб. под 3–5% для открытия производства);
- МРОТ со следующего года вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.
Об олигархах
- «Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, и демонстративную роскошь новых элит».
О выборах
- Выборы в местные и региональные органы власти, президентские выборы состоятся «с соблюдением всех демократических процедур».
Собрали некоторые тезисы.
О НАТО и коллективном Западе
- «Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи»;
- «США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории», создали новые районы ПРО в Европе и Азии, "зонтиком" решили прикрыться от нас»;
- «Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Сотни баз по всему миру, вся планета утыкана»;
- «США в одностороннем порядке разрывали соглашения, поддерживающие мир на планете». Угроза нарастала;
- «Это они развязали [Роскомнадзор], а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить»;
- Цель Запада – безграничная власть, насаждать тоталитарные ценности, подавлять инакомыслие в своих собственных странах, а также «создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов»;
- «В результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами»;
- На Западе объявляются нормой «разрушение семьи, извращения, издевательства над детьми, вплоть до педофилии»;
- «Запад будет пытаться расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей»;
- Цель Запада — «стратегическое поражение России». «Мы соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны»;
- «Победить Россию на поле боя невозможно».
Про Украину
- РФ делала «всё возможное», чтобы решить проблему на Донбассе мирными средствами;
- «ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах»;
- «Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон»;
- «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ»;
- В Украине — «социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства».
О «духовной катастрофе»
- Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. «Что тут скажешь? Прости господи, "не ведают, что творят"»;
- на Западе священников «принуждают благословлять однополые браки», в России же «никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать»;
- «Но посмотрите священные писания <...>. Там всё сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины, но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению»;
- «мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это: защитим наших детей от деградации и вырождения».
О «предателях»
- «Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону». При этом РФ «никогда не будет заниматься "охотой на ведьм"», сводить счёты с теми, «кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины». «Пусть это останется на их совести».
О военных
- установить для участников боевых действий двухнедельный отпуск раз в полгода;
- «Офицеры и сержанты, показавшие себя современными и решительными командирами, будут в приоритетном порядке выдвигаться на новые должности и должны быть востребованы на гражданке»;
- «запустить спецпрограмму льготного жилья для работников ОПК. Ставка аренды будет значительно ниже рыночной, часть оплаты возьмет на себя государство»;
- «школа боевых действий — ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят».
Об экономике
- «оборона — приоритет, но мы не должны разрушать экономику»;
- объемы ввода жилья впервые в современной истории превысили 100 миллионов квадратов;
- аграрии собрали рекордные 150 млн тонн зерна, общий объем экспорта зерна дойдет до 60 млн тонн;
- до пандемии безработица была 4,7 процента, сейчас 3,7;
- часть норм «экономических составов» УК надо пересмотреть, декриминализовать, так как «перегибать палку ни к чему»;
- нужно принять меры по деофшоризации экономики;
- инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн руб;
- обеспечить льготную промышленную ипотеку (можно будет получить до 500 млн руб. под 3–5% для открытия производства);
- МРОТ со следующего года вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.
Об олигархах
- «Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, и демонстративную роскошь новых элит».
О выборах
- Выборы в местные и региональные органы власти, президентские выборы состоятся «с соблюдением всех демократических процедур».
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