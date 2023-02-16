Аля Трынова © Вечерние ведомости

Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Оно длилось около 1 часа 45 минут.Собрали некоторые тезисы.- «Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи»;- «США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории», создали новые районы ПРО в Европе и Азии, "зонтиком" решили прикрыться от нас»;- «Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Сотни баз по всему миру, вся планета утыкана»;- «США в одностороннем порядке разрывали соглашения, поддерживающие мир на планете». Угроза нарастала;- «Это они развязали [Роскомнадзор], а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить»;- Цель Запада – безграничная власть, насаждать тоталитарные ценности, подавлять инакомыслие в своих собственных странах, а также «создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов»;- «В результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами»;- На Западе объявляются нормой «разрушение семьи, извращения, издевательства над детьми, вплоть до педофилии»;- «Запад будет пытаться расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей»;- Цель Запада — «стратегическое поражение России». «Мы соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны»;- «Победить Россию на поле боя невозможно».- РФ делала «всё возможное», чтобы решить проблему на Донбассе мирными средствами;- «ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах»;- «Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон»;- «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ»;- В Украине — «социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства».- Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. «Что тут скажешь? Прости господи, "не ведают, что творят"»;- на Западе священников «принуждают благословлять однополые браки», в России же «никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать»;- «Но посмотрите священные писания <...>. Там всё сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины, но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению»;- «мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это: защитим наших детей от деградации и вырождения».- «Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону». При этом РФ «никогда не будет заниматься "охотой на ведьм"», сводить счёты с теми, «кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины». «Пусть это останется на их совести».- установить для участников боевых действий двухнедельный отпуск раз в полгода;- «Офицеры и сержанты, показавшие себя современными и решительными командирами, будут в приоритетном порядке выдвигаться на новые должности и должны быть востребованы на гражданке»;- «запустить спецпрограмму льготного жилья для работников ОПК. Ставка аренды будет значительно ниже рыночной, часть оплаты возьмет на себя государство»;- «школа боевых действий — ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят».- «оборона — приоритет, но мы не должны разрушать экономику»;- объемы ввода жилья впервые в современной истории превысили 100 миллионов квадратов;- аграрии собрали рекордные 150 млн тонн зерна, общий объем экспорта зерна дойдет до 60 млн тонн;- до пандемии безработица была 4,7 процента, сейчас 3,7;- часть норм «экономических составов» УК надо пересмотреть, декриминализовать, так как «перегибать палку ни к чему»;- нужно принять меры по деофшоризации экономики;- инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн руб;- обеспечить льготную промышленную ипотеку (можно будет получить до 500 млн руб. под 3–5% для открытия производства);- МРОТ со следующего года вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.- «Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках. Не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, и демонстративную роскошь новых элит».- Выборы в местные и региональные органы власти, президентские выборы состоятся «с соблюдением всех демократических процедур».