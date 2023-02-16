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Путин: Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ.
Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию.
При этом он подчеркнул, что Россия из Договора «не выходит, а именно приостанавливает» участие.
По его словам, Минобороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.
Также он заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.
Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию.
При этом он подчеркнул, что Россия из Договора «не выходит, а именно приостанавливает» участие.
По его словам, Минобороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.
Также он заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.
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