Путин: Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ.Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию.При этом он подчеркнул, что Россия из Договора «не выходит, а именно приостанавливает» участие.По его словам, Минобороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.Также он заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.