Путин: инфляция в РФ приблизится к целевому уровню в 4% к середине года

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Путин во время Послания Федеральному собранию оценил состояние российской экономики.По его словам, инфляция в РФ приблизится к целевому уровню в 4% к середине года, во втором квартале. При этом «в некоторых странах ЕС — уже 17-20 процентов», заявил Путин.Также, по его словам, ипотечный портфель прибавил 20,4 процента, банковский сектор по итогам прошлого года «в целом сработал с прибылью».«Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить», заявил Путин.