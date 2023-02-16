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Путин: инфляция в РФ приблизится к целевому уровню в 4% к середине года
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин во время Послания Федеральному собранию оценил состояние российской экономики.
По его словам, инфляция в РФ приблизится к целевому уровню в 4% к середине года, во втором квартале. При этом «в некоторых странах ЕС — уже 17-20 процентов», заявил Путин.
Также, по его словам, ипотечный портфель прибавил 20,4 процента, банковский сектор по итогам прошлого года «в целом сработал с прибылью».
«Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить», заявил Путин.
По его словам, инфляция в РФ приблизится к целевому уровню в 4% к середине года, во втором квартале. При этом «в некоторых странах ЕС — уже 17-20 процентов», заявил Путин.
Также, по его словам, ипотечный портфель прибавил 20,4 процента, банковский сектор по итогам прошлого года «в целом сработал с прибылью».
«Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить», заявил Путин.
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