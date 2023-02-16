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МЧС: в корпусе Новосибирского госуниверситета произошел пожар, эвакуировали 600 человек
Россия и мир
Фото: МЧС России
В корпусе Новосибирского государственного университета утром во вторник произошел пожар.
По данным МЧС РФ, огонь охватил два учебных класса. Площадь пожара составила 48 кв. м. На данный момент пожар потушен.
Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже, оперативно сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Из здания были эвакуированы более 600 человек. Информация о пострадавших не поступала.
В МЧС уточнили, что пожар тушили внутри корпуса, а также через окно по трехколенной лестнице. Всего было привлечено 50 человек и 15 единиц техники.
По данным МЧС РФ, огонь охватил два учебных класса. Площадь пожара составила 48 кв. м. На данный момент пожар потушен.
Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже, оперативно сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Из здания были эвакуированы более 600 человек. Информация о пострадавших не поступала.
В МЧС уточнили, что пожар тушили внутри корпуса, а также через окно по трехколенной лестнице. Всего было привлечено 50 человек и 15 единиц техники.
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